PDI incauta $300 millones en ropa falsificada y detiene a 11 personas en operativo en barrio Meiggs

La PDI incautó más de 300 millones de pesos en ropa falsificada y detuvo a 11 personas en allanamientos a nueve locales comerciales en el barrio Meiggs de la capital.

Sobre el procedimiento, la subprefecto Ángela Araya dijo que se originó tras "denuncias y querellas por el delito de propiedad industrial, donde se da cuenta de distintos locales ubicados en el barrio Meiggs, especialmente en Bascuñán Guerrero, que estaban comercializando distintas ropas de marcas falsificadas".

Añadió que "se realiza el procedimiento detectando en nueve locales distintas prendas de vestir con marcas falsificadas, conocidas, también de lujo, logrando la incautación de más de 8 mil prendas de vestir con un avalúo total de 306 millones".

Finalmente, informó que "se procede a la detención de 11 personas, encargados de los locales, todos ellos de nacionalidad extranjera, algunos con situación migratoria irregular".



PURANOTICIA