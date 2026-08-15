PDI halla camioneta robada e incauta $85 millones en drogas en Peñaflor

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Peñaflor, que indagaban el robo de una camioneta, lograron ubicar el vehículo y, mientras recopilaban antecedentes en el lugar, detectaron movimientos sospechosos que derivaron en la detención de dos personas y la incautación de drogas y armas de fuego.

En medio de las diligencias, los funcionarios observaron a un sujeto salir de un domicilio con un bulto cilíndrico envuelto en cinta azul, que ocultó en el bolsillo frontal de su polerón antes de acercarse a la camioneta robada y mirar hacia su interior.

Ante esta situación, los detectives realizaron un control de identidad investigativo y encontraron el paquete, que contenía una sustancia pulverulenta blanca con características compatibles con ketamina, por lo que fue detenido por flagrancia.

Posteriormente, los policías advirtieron la llegada de un segundo sujeto, quien descendió de un vehículo y se dirigió hasta el mismo domicilio. Tras permanecer algunos minutos en el inmueble, salió y regresó a su automóvil mientras manipulaba pequeños envoltorios blancos.

Al realizarle un nuevo control de identidad, los detectives encontraron diversas dosis de sustancias estupefacientes, por lo que también fue detenido y se incautaron las drogas y el vehículo.

A partir de las diligencias realizadas, los detectives obtuvieron una orden de entrada y registro para el domicilio.

En el lugar incautaron 7,9 kilos de cocaína base en formato cera, además de cannabis, ketamina y clorhidrato de cocaína, equivalentes a unas 38.004 dosis y avaluadas en aproximadamente $85 millones.

El operativo también permitió incautar dos armas de fuego y avanzar en la investigación por el robo de la camioneta, ampliando los resultados del procedimiento inicialmente destinado a ubicar el vehículo sustraído.

PURANOTICIA