Chile expresa condolencias a Indonesia tras fuerte terremoto 7.7

El Gobierno de Chile expresó sus condolencias y solidaridad con Indonesia tras el fuerte terremoto de 7.7 que afectó a la región de Flores y provocó víctimas, personas heridas y daños materiales.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “el Gobierno de Chile expresa sus más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de Indonesia, en especial a las familias de las personas fallecidas, y manifiesta su solidaridad con quienes han resultado afectados por esta tragedia”.

Asimismo, la Cancillería agregó que “Chile hace llegar sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y expresa sus deseos de una pronta recuperación a las personas heridas”.

El sismo ocurrió el viernes frente a la costa de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo una profundidad cercana a los 10 kilómetros y su epicentro se ubicó aproximadamente 68 kilómetros al norte-noroeste de Ende.

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