Un funcionario de la PDI frustró a balazos una encerrona que afectó la noche de este sábado a un detective en retiro en la comuna de Ñuñoa, cuando ambos se dirigían en sus respectivos vehículos a sus domicilios después de participar en una actividad social. Uno de los antisociales resultó herido y fue detenido.

El hecho ocurrió en av. Américo Vespucio donde el detective en retiro fue interceptado por delincuentes armados que intentaron robarle el vehículo. Esto fue observado por el funcionario activo que lo antecedía en su automóvil, ante lo cual intervino con su arma y provocó al fuga de los sujetos.

Al respecto, el teniente Patricio Navarrete indicó que "mientras un ex funcionario de la Policía de Investigaciones se desplazaba en su vehículo particular es interceptado por un vehículo rojo con cuatro ocupantes en su interior, descendiendo tres, amenazando con un arma de fuego a este exfuncionario".

Añadió que "un funcionario activo de la Policía de Investigaciones, al ver la situación de flagrancia, decidió hacer uso de su arma de servicio, percutando cinco proyectiles balísticos, lesionando a uno de los antisociales en su mano derecha". Se trata de un sujeto de 19 años sin antecedentes quien quedó detenido. El caso será investigado por Carabineros.

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