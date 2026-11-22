El senador socialista Fidel Espinoza calificó como "incomprensible" y un "autogol" la situación en el PS luego de que el senador Juan Luis Castro, también socialista y jefe del Comité del Socialismo Democrático, apuntara a la presidenta de la colectividad, senadora Paulina Vodanovic, como la autora de la idea del retiro de los permisos constitucionales de ausencia.

"Incomprensible. En fin, los mismos que me dejaron solo hace tres meses y creyeron un hecho en mi contra, que resultó ser falso y no han sido capaces de pedir una sola disculpa ni privada ni pública, hoy están envueltos en una batahola que ya nadie logra entender. Y que solo daña al Partido Socialista", escribió Espinoza en su cuenta de X junto con una entrevista a Castro en La Tercera.

En esa nota, Castro afirmó que el retiro de los permisos constitucionales por ausencia de los senadores Fidel Espinoza y Ximena Órdenes (Ind-PPD) fue planteado por la senadora Paulina Vodanovic y que él realizó las gestiones administrativas. Y el "hecho falso" al que hace referencia Espinoza es una denuncia por violencia intrafamiliar que se difundió en agosto pasado.

"La vida es cíclica. Cuando se actúa mal en la vida, ella misma te la devuelve. Ante la Fiscalía hay que hablar con toda la verdad y es ello lo que haremos cuando seamos citado a declarar. Como corresponde. Déjense de autogoles por favor", añadió Espinoza en referencia la investigación de oficio que abrió la Fiscalía Regional de Valparaíso por presunta falsificación de las firmas para el retiro de los permisos. En su caso, él lo desmintió.

Finalmente, Espinoza publicó otro comentario en que apuntó contra el diputado Daniel Manouchehri: "Que dicen ante toda esta situación, los 'guardianes de la transparencia' @danimanouchehri Parece que están sin internet".

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