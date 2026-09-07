PDI detiene en Lampa a sujeto con orden vigente desde 2022 por homicidio simple

La PDI detuvo a un hombre mayor de edad, chileno, que mantenía una orden de detención vigente desde 2022 por el delito de homicidio simple.

El procedimiento se concretó en la comuna de Lampa, cuando detectives de la Bicrim local realizaban diligencias y efectuaron un control de identidad al detenido.

Tras consultar sus antecedentes en los sistemas institucionales, se descubrió que mantenía una orden de detención emanada del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, vigente desde junio de 2022.

La orden se relaciona con una investigación por homicidio con arma de fuego, ocurrido en la comuna de Huechuraba.

El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El detenido también tiene antecedentes por otro homicidio simple, cometido en 2016.

PURANOTICIA