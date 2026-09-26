PDI detiene a líderes de banda en San Bernardo e incauta fusil y drogas

Un fusil de guerra, cuatro armas cortas, municiones y más de un kilo de distintas sustancias ilícitas fueron incautados por la Policía de Investigaciones (PDI) tras un operativo que terminó con dos personas detenidas en San Bernardo.

El procedimiento se concretó en el sector Los Olivos, donde detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la comuna, junto al equipo del Modelo Territorial-Cero (MT0), desarrollaban una investigación por la actividad de una banda criminal que operaba en el sector.

Durante las diligencias fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena, quienes de acuerdo con los antecedentes policiales serían los líderes de la organización.

El jefe de la Bicrim de San Bernardo, Ariel Ramírez, detalló que en el operativo se incautaron 1.292 gramos de sustancias ilícitas, correspondientes a cocaína base, clorhidrato de cocaína, ketamina, cannabis y cafeína.

A ello se sumaron cinco armas de fuego: dos pistolas calibre 9 milímetros, dos revólveres calibre .32 y un fusil de guerra marca Mauser, calibre 7,62 milímetros. También fueron encontrados un chaleco antibalas y 298 cartuchos de distintos calibres.

Los detenidos pasarán a control de detención y serán formalizados por los delitos de tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Armas.

Ramírez destacó el origen de los antecedentes que permitieron iniciar la investigación y concretar el procedimiento.

“Quiero rescatar que toda esta incautación como detención de sujetos dedicado a esta banda criminal es gracias al mecanismo de denuncia seguro, donde es un sistema totalmente anónimo, el cual permite a las policías obtener antecedentes de dónde se están comitiendo los delitos y a través de eso levantar investigaciones y llegar a resultados como estos”, indicó el funcionario de la PDI.

El ministro de Seguridad, Martin Arrau, valoró el resultado del operativo y destacó el trabajo desarrollado por los funcionarios del equipo MT0.

“Se ha logrado retirar de circulación un fusil, cuatro armas cortas, municiones, drogas y además capturar a dos personas que hoy día están bajo custodia”, apuntó Arrau.

El secretario de Estado agregó que este tipo de procedimientos forman parte del trabajo coordinado entre las policías y el Ministerio Público.

“Estas acciones coordinadas con el trabajo de inteligencia de las policías y el Ministerio Público permiten ir poco a poco ganándole ese terreno que hemos perdido ante el delito, darle más tranquilidad a la población y demostrar que la presencia decidida del Estado logra poner seguridad en nuestros barrios”, agregó.

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