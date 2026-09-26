Carabineros incauta casi 4 mil cartones de cigarrillos de contrabando en Conchalí

Una investigación desarrollada por personal de la Sección de Investigación Policial de la Zona Metropolitana, en coordinación con el Ministerio Público, permitió identificar un punto de acopio y distribución de cigarrillos de contrabando en la comuna de Conchalí.

Gracias a las diversas diligencias investigativas realizadas por Carabineros, se detectaron dos vehículos que concurrían a la comuna para acceder a una bodega y extraer diversos artículos para, posteriormente, distribuir la mercancía en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Tras un seguimiento discreto y con apoyo de personal policial, ambos vehículos fueron fiscalizados simultáneamente en distintos puntos de la Región Metropolitana. Al interior de estos se encontraron 550 cartones de cigarrillos de contrabando de diferentes marcas, además de $553.000 en dinero en efectivo, procediéndose a la detención de cuatro personas, todas de nacionalidad chilena.

Posteriormente, y previa autorización judicial, Carabineros ingresó al lugar identificado como punto de acopio, donde se incautaron otros 3.374 cartones y ocho cajetillas de cigarrillos.

En total, el procedimiento permitió sacar de circulación 3.924 cartones y ocho cajetillas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 39.248 cajetillas. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y quedaron citados al primer control de detención.

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