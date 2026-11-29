Un operativo de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente, BIRO SURO, obtuvo la detención, en menos de 24 horas, de un individuo vinculado a un millonario robo en una vivienda en La Reina.

El hecho se produjo la madrugada de este miércoles pasado, sin embargo, el efectivo actuar de los detectives permitió establecer la identidad del imputado y detenerlo el mismo día.

El Comisario Diego Varela, BIRO SURO, sostuvo que "el análisis criminal del LACRIM Central, junto al trabajo policial en el lugar nos permitió establecer que esta persona ingresa a una vivienda deshabitada, lugar en que existían valiosos equipos de tecnología y trabajo industrial en minería”.

“El trabajo científico-técnico realizado en el lugar posibilitó reunir evidencia central", agregó el comisario.

Según informó la PDI los equipos sustraídos alcanzaban el valor de 100 millones de pesos, no obstante, el delincuente que realizó el delito durante la madrugada del miércoles e intentó reducirlo durante el día fue localizado y detenido cerca de las 21h del mismo día.

"Los equipos industriales e informáticos fueron encontrados en una bodega que utilizó como acopio, en el mismo lugar en el que fue encontrada otra persona, quien fue detenida por receptación y, momentos después, el propio autor del delito. Estos últimos que fueron recuperados alcanzan el valor de 100 millones", informó el Comisario Varela.

Finalmente, el imputado como autor y el receptor de las especies fueron puestos a disposición de la justicia, quedando en prisión preventiva.

PURANOTICIA