Un hombre de 56 años falleció durante la madrugada de este domingo tras protagonizar una riña en la vía pública en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Por el hecho, Carabineros detuvo a un sujeto de 34 años, sindicado como el presunto autor de la agresión.

El incidente se produjo en las inmediaciones de calle Pedro de Valdivia, donde ambos involucrados, quienes se desempeñaban como estacionadores informales de vehículos, comenzaron una discusión que terminó en un enfrentamiento físico.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Oriente, Cristián León, el presunto agresor abandonó el lugar después de la riña.

Sin embargo, las diligencias policiales permitieron ubicarlo posteriormente en su domicilio, donde fue detenido por personal de Carabineros.

La víctima era de nacionalidad chilena y tenía 56 años, mientras que el detenido tiene 34 años.

En tanto, efectivos policiales y personal de la Fiscalía se trasladaron hasta el sitio del suceso para desarrollar las primeras diligencias y establecer las circunstancias en que se produjo el enfrentamiento y la posterior muerte del hombre.

PURANOTICIA