PDI detiene a cuatro miembros de banda narco en La Legua e incauta armas y drogas

La PDI detuvo a cuatro integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas en las poblaciones Legua Emergencia y Antigua Legua, en San Joaquín. El operativo incluyó el allanamiento de cuatro viviendas, donde se incautó más de un kilo de droga, dinero en efectivo, un revólver y una pistola Glock con selector de tiro.

“El trabajo de inteligencia y análisis criminal de los oficiales permitió establecer que esos domicilios eran puntos de venta de la banda por lo que se gestionaron las ordenes de entradas y registro las que se ejecutaron logrando la detención de los sujetos y la incautación de importante evidencia de interés policial” destacó el subprefecto Christian Fierro, jefe subrogante de la Bicrim San Miguel.

El policía resaltó que “de esta manera, se pudo incautar más de 700 mil pesos en dinero en efectivo, 5 teléfonos celulares que serán periciados por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, así como más de un kilo de droga entre Cocaína Base, Clorhidrato de Cocaína y Cannabis, las que serían vendidas en el sector y tienen un avalúo de 6 millones de pesos”.

Además, se incautaron elementos de dosificación, balanzas digitales, un automóvil, un revólver sin marca, y el subprefecto Fierro destacó la incautación de “una pistola marca Glock calibre .40, con selector de tiro; además de un cargador de pistola Glock extendido y 18 cartuchos Calibre .40” lo que demuestra el poder de fuego de la banda.

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