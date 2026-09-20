PDI detiene a ciudadano venezolano con 800 kilos de marihuana avaluada en $4.000 millones

La PDI detuvo a un ciudadano venezolano que transportaba más de 800 kilos de marihuana en un furgón. La droga fue avaluada en 4.000 millones de pesos.

El procedimiento se realizó en las cercanías del Parque O'Higgins, por lo cual se estima que la droga estaba destinada a la venta durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Los detectives hicieron un seguimiento del vehículo desde la comuna de Ñuñoa y detuvieron al sospechoso mientras al parecer estaba efectuando una transacción.

El detenido es un venezolano de 37 años, con situación irregular, y se investiga su participación en una banda que ingresa drogas por pasos ilegales de la Región de Antofagasta.

Además, el imputado tiene antecedentes por tráfico de pequeñas cantidades de droga correspondiente al año 2022. Quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

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