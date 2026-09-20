Gran Fonda de Chile marca récord con más de 67 mil asistentes en dos días

Más de 67 mil personas han pasado por el Parque O’Higgins durante las primeras dos jornadas de la Gran Fonda de Chile, celebración que este 18 de septiembre registró su mayor convocatoria hasta el momento.

Solo durante la segunda jornada llegaron 38.566 asistentes al recinto capitalino, elevando a 67.517 el número total de personas que han participado de las celebraciones.

La masiva concurrencia se extendió hasta avanzada la noche y provocó filas en los ingresos ubicados en las calles Matta y Viel. Ante el aumento del público, los equipos municipales reforzaron los accesos para facilitar y ordenar el desplazamiento de los asistentes.

El operativo contempló el despliegue de más de 250 funcionarios municipales, junto con personal de Carabineros, Bomberos, equipos de emergencia y guardias de seguridad privada. Además, se mantuvieron tres anillos de seguridad alrededor del recinto.

Según informó la Municipalidad de Santiago, durante la jornada no se registraron incidentes de gravedad. Los procedimientos estuvieron concentrados principalmente en peleas menores vinculadas al consumo excesivo de alcohol, situaciones que fueron atendidas por los equipos de seguridad y Carabineros.

Las labores de fiscalización también dejaron 25 notificaciones por incumplimientos relacionados con la utilización de plásticos y elementos no reciclables, además de observaciones vinculadas con documentación. Paralelamente, durante la mañana se coordinó el retiro de los residuos generados en la jornada anterior.

La programación del 18 de septiembre contó con las presentaciones de Jairo Vera, Luis Lambis y Noche de Brujas en el escenario principal. A los espectáculos musicales se sumaron espacios gastronómicos, emprendimientos y distintas actividades dirigidas a las familias.

Las celebraciones continuarán este domingo 20 de septiembre en el Parque O’Higgins. Para esta jornada, los niños de hasta 12 años y las personas mayores desde los 65 años podrán ingresar gratuitamente hasta las 14.00 horas.

En el acceso por calle Rondizzoni también continuará funcionando un módulo municipal destinado a solucionar inconvenientes relacionados con pases de cortesía y accesos digitales.

Desde el municipio reiteraron, además, el llamado a evitar asistir con mascotas debido a la alta concentración de público, el ruido y los distintos estímulos presentes durante la celebración.

PURANOTICIA