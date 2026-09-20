Criteria: 89% se siente orgulloso de Chile y aprobación de Kast cae a 29%

La encuesta Criteria difundida este domingo arrojó que el 89% de los consultados se siente muy (54%) o bastante (35%) orgulloso por Chile.

Según el sondeo, esta tendencia es transversal a todas las identidades políticas aun cuando es más intensa entre quienes se identifican con la derecha y menos entre quienes lo hacen con la izquierda.

Lo que más nos enorgullece del país es, por lejos, la diversidad geográfica (60%), seguido por los recursos naturales y las tradiciones, ambas con 33%.

En cuarto lugar, aparece la gastronomía con 27%, mientras que en último lugar están las Instituciones con solo un 4% de menciones.

Finalmente, la aprobación del Presidente José Antonio Kast baja del 31% llegando a 29% (-2 punto) y la desaprobación sube 4 puntos alcanzando el 59%.

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