PDI desarticula clan familiar dedicado al narcotráfico en Quilicura y detiene a seis integrantes

Seis personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI) tras un operativo que permitió desarticular a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

El procedimiento fue llevado a cabo por detectives del equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) en el marco de una investigación por infracción a la Ley 20.000 de Drogas y a la Ley de Control de Armas, desarrollada junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La diligencia formó parte de la investigación denominada “Los Palomeras”, la que permitió establecer la participación de esta organización en el acopio y comercialización de sustancias ilícitas en la población La Epopeya.

El subprefecto Cristian González, jefe de la Bicrim Quilicura, informó que los funcionarios policiales ejecutaron cinco órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles del sector, procedimiento que culminó con la detención de cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Durante los allanamientos, la PDI logró incautar pasta base y cannabis equivalentes a más de 1.200 dosis de droga, las que presuntamente estaban destinadas a su comercialización en la comuna.

Además, los detectives decomisaron $6.476.000 en dinero en efectivo, una escopeta de fabricación artesanal, un cartucho calibre 12, tres vehículos, cinco teléfonos celulares, diversas joyas y elementos utilizados para la dosificación y distribución de sustancias ilícitas.

La investigación permitió desarticular una estructura familiar que operaba en el sector y que, según los antecedentes reunidos por la PDI y la Fiscalía, mantenía una activa participación en el tráfico de drogas en la comuna.

PURANOTICIA