PDG ingresa proyecto que permite a extranjeros retirar sus fondos previsionales si deciden abandonar definitivamente Chile

El Partido de la Gente (PDG) presentó este martes un proyecto de reforma constitucional que permitiría a los extranjeros que quieran abandonar definitivamente el país, retirar parte de sus fondos previsionales acumulados en Chile.

En el texto de la moción se sugiere consagrar en la Carta Fundamental el derecho de la población migrante a rescatar hasta un 75% de su capital de pensiones una vez que concluya su periodo de residencia en el país y decida retornar a su nación de origen.

Respecto al saldo restante, la iniciativa establece una división específica: un 10% se derivaría al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), mientras que el 15% sobrante se entregaría en un lapso de cinco años, bajo la condición estricta de que el beneficiario no vuelva a tramitar una solicitud de residencia en suelo chileno.

El porcentaje restante se distribuiría en dos partes: un 10% se destinaría al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal, mientras que el 15% restante podría ser devuelto en un plazo de cinco años, siempre que la persona no vuelva a solicitar residencia en Chile.

El proyecto establece que quienes realicen el retiro no podrán solicitar nuevamente residencia en el país, y en caso de hacerlo, deberán declarar dicha situación, permitiendo eventualmente exigir la restitución de los fondos.

Desde la bancada del PDG explicaron que la medida no busca restringir derechos migratorios, sino regular el acceso a los ahorros previsionales, considerando que estos son de propiedad de los trabajadores.

Sobre la iniciativa, la diputada Pamela Jiles (PDG) aseguró que "nosotros queremos hacer una contribución concreta y efectiva a la posibilidad de que, con total respeto a los derechos humanos a la legislación vigente, puedan salir del país la mayor cantidad de migrantes voluntariamente que quieran hacerlo estimulados por la posibilidad de llevarse a su país de origen sus fondos previsionales".

"De esta manera nosotros queremos colaborar a que se haga efectivo el plan que haría que se redujera la cantidad de migrantes que están hoy día en el país", manifestó.

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