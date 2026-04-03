PDG expulsa a Cristián Contreras de la bancada de diputados tras polémicos proyectos

Un nuevo remezón se produjo al interior del Partido de la Gente luego de que se confirmara la salida del diputado Cristián Contreras, conocido también como “Dr. File”, de su bancada parlamentaria.

La decisión se adoptó tras la presentación de una serie de proyectos de ley que generaron controversia, entre ellos iniciativas vinculadas a un plebiscito para reponer la pena de muerte, la vacunación opcional y propuestas relacionadas con la llamada Agenda 2030.

Desde la colectividad informaron la determinación a través de una declaración pública, indicando que “como bancada, hemos tomado la decisión que el diputado Christian Contreras no continúe formando parte de nuestro equipo”.

Asimismo, explicaron que la salida responde a diferencias en la forma de abordar el trabajo legislativo. “Esto se da en un marco de respeto, entendiendo que a veces los caminos, las prioridades o las formas de avanzar no siempre coinciden. Y eso es parte natural de cualquier espacio de trabajo”, señalaron.

En esa línea, recalcaron que no existe un conflicto mayor detrás de la medida. “Aquí no hay quiebres personales, ni conflictos que escalar. Muy por el contrario, creemos que es sano que cada uno pueda seguir su camino con libertad, cuando las visiones no están completamente alineadas”, añadieron.

Finalmente, desde el PDG subrayaron que continuarán enfocados en su agenda política, afirmando que “nuestro compromiso es con la gente, buscar soluciones concretas para la clase media y clase media emergente. No perderemos ni un minuto en cosas que nos desvíen de nuestro objetivo”.

La salida de Contreras marca un nuevo episodio en la dinámica interna del partido, en medio de un escenario político donde las diferencias programáticas continúan tensionando a las bancadas parlamentarias.

PURANOTICIA