PDG endurece postura tras quiebre de acuerdo con el Gobierno: "Lo que se entregó era demasiado insuficiente"

El diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG) abordó la caída del acuerdo con el Gobierno para el proyecto de reconstrucción. En conversación con Radio Duna, explicó que, pese al diálogo técnico previo, la propuesta final no fue satisfactoria.

Sobre este punto, el legislador afirmó: "Es un tema complejo para ellos entendiendo que había habido un acuerdo, que se estaba avanzando, que había conversaciones entre técnicos, pero lo que se entrega ayer era demasiado insuficiente, muy lejos de poder avanzar".

Respecto a la tensión generada con La Moneda, Valenzuela defendió la transparencia de su colectividad. "Yo creo que ellos resienten lo que nosotros comunicamos de cara al país, pero es nuestra responsabilidad", recalcó.

A su vez, el parlamentario enfatizó que la disposición al diálogo persiste, pero bajo condiciones realistas: "Espero que el Ejecutivo pueda entender que nosotros teníamos toda la disposición y siempre hemos tenido toda la disposición de diálogo, de poder avanzar, pero en las condiciones que nos entregaron, digamos, el avance de este acuerdo era imposible”.

Para el jefe de bancada, cualquier avance futuro requiere corregir la ausencia de beneficios para los sectores medios. Según señaló, el PDG mantiene la "disponibilidad de ofrecerle algo en principio a la clase media, que ahora la ley no lo hace".

Además, advirtió sobre la importancia de respetar lo conversado: "Hay que marcar los límites, porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo, independiente de que se estaba dibujando, esto tenía marco".

Finalmente, Valenzuela instó al Ejecutivo a considerar el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para dar viabilidad financiera a la reforma. “Lo que corresponde es hacerse cargo de las observaciones que le hicieron”, argumentó.

Sobre la incertidumbre económica del proyecto, planteó que “si esta reforma dicen que los costos van a ser ciertos, pero los ingresos y el crecimiento es incierto, yo creo que entonces lo que corresponde es avanzar en compensaciones, buscar la forma de ir ajustando ciertas medidas”.

Para cerrar, el parlamentario insistió en que el proyecto debe ajustarse a las proyecciones económicas vigentes para ser viable.

"Hay muchas que hay que ajustar para que esto vaya teniendo un sentido de realidad. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en ello", subrayó.

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