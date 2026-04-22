PDG aprueba idea de legislar la Reconstrucción tras pactar con el Gobierno el "Plan alivio clase media"

Luego de concretar un consenso con el Ejecutivo, la bancada del Partido de la Gente (PDG) confirmó su respaldo para aprobar la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Fue el propio jefe de bancada y diputado de la tienda política, Juan Marcelo Valenzuela, quien comunicó el pacto. El parlamentario indicó que "junto al Gobierno han llegado a un acuerdo llamado el Plan alivio clase media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el Gobierno, votará a favor, en general, la idea de legislar de la ley miscelánea o ley de reconstrucción".

Según precisó el legislador, La Moneda accedió a incorporar las exigencias planteadas por su sector, las cuales apuntan a "la devolución del IVA de los medicamentos, de los pañales y también que permanezca el tributo de 12,5 para nuestras queridas pymes, esforzadas pymes, que representan muy bien a la clase media".

Desde la vereda del Ejecutivo, José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, valoró la disposición del PDG. El titular de la cartera afirmó que han prestado atención a dicha agrupación y "a muchas otras fuerzas políticas respecto de la tasa de impuestos para las pymes. Las pymes han venido planteando que la actual tasa del 12,5% de impuestos de categoría sea permanente y no sea sólo transitoria".

En esa misma línea, el secretario de Estado subrayó la postura de la actual administración frente a las pequeñas y medianas empresas: "El presidente de la República asumió con las Pymes un compromiso desde la campaña. Reafirmamos que la tasa no será transitoria, sino permanente".

Asimismo, la autoridad de Gobierno adelantó la posibilidad de que esta disposición tributaria se tramite a través de un texto legislativo distinto. Sobre este punto, aclaró que "Ambas opciones están abiertas y se resolverán en reuniones con dirigentes del sector".

Finalmente, respecto a los plazos que maneja La Moneda para el proyecto de reconstrucción, el titular de la Segpres reiteró que el objetivo central sigue siendo lograr su despacho desde la Cámara antes del 1 de junio.

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