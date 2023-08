PC acusa al Partido Republicano de no querer llegar a acuerdos dentro del Consejo Constitucional

Consejeros del Partido Comunista acusaron a los integrantes republicanos de no querer llegar a acuerdos en el proceso constitucional, donde los representantes de derecha controlan el órgano redactor con 22 de los 50 escaños y que además presentaron 400 indicaciones al texto de la Comisión de Expertos.



“Escuché al consejero republicano (Antonio) Barchiesi emplazar al Partido Comunista a transparentar su posición de que nos estábamos bajando”, manifestó el consejero comunista Fernando Viveros para manifestar su molestia, según consigna La Tercera.



El representante del PC hizo alusión a las declaraciones que realizó hace unos días Barchiesi luego de que la Corte Suprema rechazara la reclamación del oficialismo en contra de los nuevos capítulos que presentaron los consejeros de derecha. De esta manera, el máximo tribunal habilitó la incorporación de dichos acápites al texto, lo que asestó un duro golpe a los consejeros de partidos de Gobierno.



En concreto, republicanos y Chile Vamos ingresaron un capítulo de Defensa nacional. Los primeros, por su parte, ingresaron un acápite de seguridad y Chile Vamos hizo lo mismo, mientras que la bancada RN-Evópoli envió una indicación con un capítulo nuevo para la Defensoría de víctimas.



En ese contexto es que el consejero Barchiesi manifestó: “Estamos actuando dentro del reglamento y de la ley, y por eso hacemos un llamado a los consejeros de gobierno y muy especialmente a los consejeros del Partido Comunista a no entorpecer el avance del proceso constitucional y a no oponerse a las expectativas del país y al derecho de los chilenos a volver a vivir en paz”.



“Veo que hay un grupo de consejeros muy bien dispuestos a avanzar hacia el éxito de este proceso constitucional. Veo a otros, en cambio, que han optado por el fracaso del proceso y yo espero que esas posiciones sean sinceradas”, agregó.



Fueron estas declaraciones las que desataron la molestia del PC, el que acusa que los republicanos están intentando instalar una realidad que no es.



“Queremos decir que Barchiesi miente en esa fórmula de Goebbles ‘miente, miente, que algo queda’, y lo hace porque nosotros como progresistas y todas las fuerzas del oficialismo queremos estar hasta la última instancia de deliberación democrática intentando llegar a acuerdo”, sostuvo Viveros.



Y luego profundizó “los que pareciera que no quieren llegar a acuerdos constitucionales es el Partido Republicano”.



Mientras que Karen Araya, también del PC calificó de “enmiendas identitarias” las indicaciones presentadas por republicanos. Además, apuntó al líder del partido, José Antonio Kast, por la gira que realiza la colectividad para presentar sus enmiendas a la ciudadanía.



“A mí me parece peligroso que se ocupe el proceso constitucional como un trampolín para hacer una campaña presidencial, eso no corresponde. Nosotros estamos mandatados a llegar a acuerdos y no me parece correcto que algunos líderes políticos de la ultraderecha estén ocupando este espacio para hacer su campaña presidencial”, expresó Araya.



“Hemos mantenido el tono durante todo el proceso constitucional, lo que ocurre es que esta semana pudimos debatir las enmiendas. Lo que hoy día quisimos es que la bancada republicana nos pueda dar explicación de las enmiendas que ellos levantaron, que, a nuestro juicio, son absolutamente identitarias”, finalizó la convencional.

