Pavez defiende fin de «Yo elijo mi PC» por estar "mal evaluado" y afirma que "no presenta un efecto relevante en el aprendizaje"

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, justificó la eliminación en el Presupuesto 2027 del programa de Becas TCI, más conocido como «Yo elijo mi PC», por estar mal evaluado.

"El proyecto de presupuesto en materia de Educación tiene un alza histórica en materia de recursos que están destinados a la educación parvularia, donde sabemos que es donde se producen las brechas más importantes y quizás más insalvables del desarrollo educativo", señaló en una vocería.

Luego, expresó que "este esfuerzo significa también revisar con evidencia técnica cuáles son aquellos programas que han contribuido de una forma relativa o que no han contribuido a los fines educacionales para los cuales se han diseñado".

En ese sentido, dijo que "el programa de Becas TIC es un programa que ha estado en evaluación hace mucho tiempo, es un programa que ha estado mal evaluado, es un programa que, se ha verificado, no presenta un efecto relevante en el aprendizaje, y que ha tenido problemas de implementación".

Además, mencionó un informe de la Contraloría en 2024 que reportó que "desde el 2015 en adelante hubo casi 9 mil computadores que no se entregaron, y, por lo tanto, el compromiso del Gobierno es revisar en qué se gastan los recursos".

"Aquellos programas que no han demostrado ser efectivos, que tienen una lógica que no contribuye a los criterios modernos de la educación, deben ser revisados", enfatizó.

Finalmente, afirmó que "esos recursos se van a reutilizar de una forma más adecuada, como, por ejemplo, en el caso de aumentar el 5%, en términos reales, el valor párvulo, y eso es una muy buena noticia".

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