Paulina Núñez asumirá como presidenta del Senado y entregará la banda presidencial a José Antonio Kast

La elección de Paulina Núñez (RN) marcará la constitución del Senado, en una ceremonia que se iniciará a las 9 horas de hoy en el Congreso Nacional. De esta forma, Núñez entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

A pesar de que la DC, el Frente Amplio y el PC no firmaron el pacto, las restantes bancadas acordaron que Núñez (RN) sea la elegida para presidir la Cámara Alta en el primer año del próximo periodo parlamentario que se inicia este miércoles. En la vicepresidencia quedaría el senador Iván Moreira (UDI).

El segundo año de presidencia quedaría en manos del PS, donde los nombres que corren con más fuerza son los senadores Paulina Vodanovic y Alfonso de Urresti. En la vicepresidencia asumiría Rojo Edwards (Partido Libertad).

El tercer año de presidencia sería asignado a Javier Macaya (UDI) con Karim Bianchi (independiente) como compañero en la vicepresidencia.

El cuarto y último año correspondería a Luciano Cruz-Coke (Evópoli), y el vicepresidente sería un senador del PPD.

NUEVA COMPOSICIÓN

Además, el Senado tendrá una nueva composición al integrarse al hemiciclo las y los 23 senadores que resultaron reelegidos y los que resultaron electos para el período 2026- 2034.

Son siete las regiones a las que les correspondió renovar a sus representantes en el Senado: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

De los 23 legisladores que asumirán sus cargos este miércoles 11 de marzo, 10 de ellas son mujeres, el promedio de edad de las y los nuevos integrantes es de 52 años y seis de ellos tienen menos de 40 años de edad.

Entre las profesiones que concentran las y los senadores que asumen, se encuentran abogados, periodistas, cientistas políticos, médicos, una matrona, un general en retiro, un ingeniero comercial, sociólogas, entre otros.

De norte a sur, las y los senadores que asumirán por este período parlamentario son:

Enrique Lee (independiente Demócratas) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal), quienes fueron electos por la circunscripción de Arica y Parinacota, en reemplazo de José Miguel Durana (UDI) y José Miguel Insulza (PS).

Danisa Astudillo (PS) y Renzo Trisoti (Partido Republicano) fueron electos por la circunscripción de Tarapacá, en reemplazo de Luz Ebensperger (UDI) y Jorge Soria (PPD).

En la circunscripción de Atacama fue reelegida Yasna Provoste (DC) y electa Daniella Cicardini (PS). Rafael Prohens (RN) deja el cargo.

En la circunscripción de Valparaíso son cinco los nuevos legisladores que llegan. Se trata de Karol Cariola (PC), Camila Flores (RN), Arturo Squella (Partido Republicano), Diego Ibáñez (Frente Amplio) y Arturo Longton (RN). Ellos reemplazan a Ricardo Lagos (PPD), Francisco Chahuán (RN), Tomás de Rementería (PS), Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) y Kenneth Pugh (Independiente RN).

En la circunscripción de Maule también son cinco los integrantes de la Cámara Alta. Paulina Vodanovic (PS) fue reelegida, mientras que Ignacio Urrutia (Partido Republicano), Cristian Vial (Independiente Republicano), Beatriz Sánchez (Frente Amplio) y Andrea Balladares (RN) asumirán el cargo por primera vez. Dejan los cargos Juan Antonio Coloma (UDI), Ximena Rincón (Demócratas), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Castro Prieto (Partido Social Cristiano).

En tanto, en la circunscripción de La Araucanía fue reelecto Francisco Huenchumilla (DC) y elegidos Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario), Ricardo Celis (Independiente PPD), Miguel Becker (RN) y Rodolfo Carter (Partido Republicano). Dejan sus cargos Carmen Gloria Aravena (independiente), José García Ruminot (RN), Felipe Kast (Evópoli) y Jaime Quintana (PPD).

Finalmente, en la circunscripción de Aysén, fue reelecta Ximena Ordenes (Independiente PPD) y elegido Miguel Ángel Calisto (Independiente-Federación Regionalista Verde Social). Deja el Senado, David Sandoval (UDI).

