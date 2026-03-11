Expectativas apuntan a que gobierno “de emergencia” de José Antonio Kast impulse medidas inmediatas

"Ha comenzado el proceso de instalación del gobierno de emergencia del presidente José Antonio Kast con la esperanza de poder asumir las tareas en un contexto de gobierno de emergencia", declaró el lunes el nuevo subsecretario del Interior, Máximo Pavez, la primera autoridad constituida en La Moeda.

En efecto, el Gobierno "de emergencia" de Kast comienza con la expectativa de que adopte medidas inmediatas. Para eso cuenta con el denominado plan "Desafío 90", consistente las tareas que deben impulsar los ministerios en los primeros tres meses de gestión.

El plan incluye “leyes cortas” que el Congreso pueda tramitar de forma rápida, si hay acuerdos, así como cambios regulatorios y decretos presidenciales. Los ejes del plan consideran materias como seguridad pública, control migratorio, reactivación económica, salud, vivienda e infraestructura.

SEGURIDAD: PLAN “CANCERBERO”:

En el ámbito de la seguridad pública, el programa contempla la implementación del llamado “Plan Cancerbero”, enfocado en combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Entre las acciones consideradas está el aislamiento total de líderes del narcotráfico en recintos penitenciarios de alta seguridad.

Además, se evaluará la posibilidad de desplegar operativos conjuntos entre fuerzas policiales y militares en al menos 18 barrios considerados críticos en materia de delincuencia.

El plan también incluye propuestas para endurecer las penas asociadas a delitos vinculados al crimen organizado.

MIGRACIÓN: PROYECTO “ESCUDO FRONTERIZO”:

En materia migratoria, el gobierno entrante planea impulsar el programa denominado “Escudo Fronterizo”, orientado a reforzar el control en los límites del país.

La iniciativa contempla tipificar como delito el ingreso irregular a Chile.

Entre las medidas anunciadas también se consideran barreras físicas de hasta cinco metros de altura, zanjas en sectores estratégicos y la utilización de drones equipados con tecnología de reconocimiento facial para monitorear zonas fronterizas.

ECONOMÍA: AJUSTE FISCAL Y REBAJA DE IMPUESTOS:

Dentro del eje económico, el Ministerio de Hacienda proyecta aplicar una reducción transversal del 3% en los presupuestos asignados a las distintas carteras ministeriales.

La medida busca generar un ahorro estimado en US$3.800 millones.

Paralelamente, se propone disminuir la tasa corporativa efectiva desde el 27% actual al 23%, con el objetivo de incentivar la inversión y fortalecer la actividad del sector privado.

SALUD: EL PLAN “CERO ESPERA”:

En el área de salud, el plan del nuevo gobierno considera una estrategia llamada “Cero Espera”.

La iniciativa apunta a reducir significativamente las listas de espera mediante el uso de alertas sanitarias que permitan derivar pacientes al sistema privado.

Asimismo, se buscará agilizar los procesos de compra de medicamentos y reforzar los mecanismos de atención para disminuir los tiempos de espera en el sistema público.

VIVIENDA: RECONSTRUCCIÓN TRAS LOS INCENDIOS:

El programa de gobierno también contempla medidas enfocadas en vivienda, especialmente relacionadas con la reconstrucción de viviendas afectadas por los megaincendios.

Además, se plantea avanzar en la eliminación progresiva de las contribuciones para la primera vivienda, comenzando con el beneficio para adultos mayores.

INFRAESTRUCTURA: IMPULSO A LA CONECTIVIDAD RURAL:

En el área de infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas proyecta la ejecución de 60 proyectos estratégicos.

Entre las prioridades se encuentran el fortalecimiento de los sistemas de agua potable rural y la mejora de caminos y conexiones en zonas agrícolas.

