Presidente Boric se despide de La Moneda antes de entregar el mando: "Lo he hecho con muchísima convicción y orgullo"

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, entregó sus últimas palabras desde el Palacio de La Moneda, instancia en la que se despidió de los funcionarios del palacio, así como también de sus ministros, subsecretarios y otras autoridades, previo a viajar hasta la ciudad de Valparaíso para hacer entrega del mando presidencial.

Luego de recibir los honores de los funcionarios de Carabineros –quienes le desearon éxito en sus nuevos desafíos–, el Mandatario tomó la palabra en la sede de Gobierno antes de trasladarse al Congreso, donde traspasará la banda presidencial a José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia de Chile hasta el 11 de marzo de 2030.

En su intervención, el jefe de Estado destacó el trabajo realizado durante su administración, señalando que "les prometo que lo he hecho con muchísima convicción y orgullo. Todos los días de estos cuatro años me despertaba motivado, pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes".

En esa misma línea, agregó que "el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble y las críticas también ayudaron. Y como dice el adagio: gracias por tanto y perdón por lo poco. Pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo. Estoy contento, estoy orgulloso".

El Jefe de Estado también tuvo palabras para el próximo Gobierno, indicando que "le deseo éxito al futuro Gobierno, éxito para Chile, y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés o cualquier diferencia".

Asimismo, Boric se refirió al rol de los medios de comunicación en democracia, afirmando que "la prensa libre es fundamental en una democracia, es un pilar de la democracia. Los medios tienen que incomodar al poder y a mí me incomodaron más de una vez. Por lo tanto, cumplían su labor y está bien que así sea", agregando que "tenemos que estar bajo un escrutinio permanente".

El Presidente también reflexionó sobre el ejercicio del poder y el rol de las autoridades, indicando que "al final del día, creo que es importante que todo quien habite este palacio y todo quien tenga un cargo de representación, entienda –y yo creo haberlo entendido así– que somos empleados, que muchas veces se ve al Presidente de la República como una suerte de ser inalcanzable, pero si lo comprendemos de otra manera, el mandato que ustedes nos dan hace que tenemos que rendirle cuentas a ustedes y no solamente una cuenta simbólica el 1 de junio, sino todos los días".

El Gobernante recalcó que "somos sus empleados, quienes estamos en política, nos debemos al pueblo de Chile. Y hoy, en mi último día acá en La Moneda, pienso en cada rincón de Chile que recorrí, en cada sonrisa, en cada lágrima y me las llevo conmigo", agregando que "también sepan que donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de exPresidente de la República, para construir un Chile más justo, un Chile mejor para todos y todas".

"Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles", cerró.

