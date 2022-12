Partidos nuevamente no sellan un acuerdo constituyente: Presidenta del PPD culpó a la "presión de Amarillos" y a la "resistencia de RN"

Una nueva jornada de conversaciones entre los partidos políticos en búsqueda de un acuerdo que de continuidad al proceso constituyente no logró llegar a buen puerto.

La centroizquierda llegó al encuentro con una nueva propuesta: un órgano compuesto por un 70% de convencionales electos y un 30% de expertos, quienes tendrían voto sólo en el ámbito de la Armonización y Normas Transitorias.

No obstante, Chile Vamos habría mantenido la idea de que el órgano esté conformado en un 50% por miembros electos y 50% de expertos.

Y tras la cita, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, lanzó sus dardos contra Amarillos por Chile y Renovación Nacional (RN).

"Quiero decirles que frente a las últimas propuestas del oficialismo, Chile Vamos no las aceptó y la verdad es que por lo menos por hoy lamentamos profundamente no poder responder a la ciudadanía con un acuerdo", declaró.

"Tenemos a Amarillos y a Demócratas en la mesa porque nos parecía que era un gesto democrático de todos los que habían sido un aporte para el proceso, pero efectivamente y lamentablemente al parecer entendemos la democracia de manera distinta", indicó.

Luego agregó que "en lo personal como presidenta de un partido estoy tremendamente decepcionada (después) de tres meses de trabajo con pocos resultados, y quiero decirles muy responsablemente que creo que hoy día no tenemos acuerdo por la presión de Amarillos y por la resistencia de Renovación Nacional".

En esa línea, Piergentili sostuvo que "yo creo que uno nunca tiene que claudicar al diálogo, pero si ya hay una intransigencia de esta magnitud habrá que ver si es que con los partidos de Chile Vamos, ya no con los movimientos, podemos seguir acercando posiciones".

Además, sostuvo que "esto no significa que no vamos a seguir conversando, pero quiero que la opinión pública sepa que el oficialismo hizo todo lo posible por dar distintas alternativas que incluso electoralmente sabíamos que iban en contra de nuestras fuerzas políticas, pero aquí no hubo la generosidad necesaria y la verdad es que me voy profundamente decepcionada del rol que tuvo Amarillos".

Ante esto, el timonel de Amarillos, Cristián Warnken, negó haber impedido el acuerdo, apuntando que son "todos los representantes del Rechazo" los que se oponen al órgano 100% electo en el que insiste el oficialismo.

