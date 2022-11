Partido Republicano solidariza con "la causa de los camioneros" y critica Ley de Seguridad del Estado anunciada por el gobierno

Un grupo de diputados del Partido Republicano encabezados por Chiara Barchiesi, junto a Juan Irarrázaval y Luis Fernando Sánchez, solidarizaron con el paro de camioneros, que se extiende por tres días.

Justo después de que el ministro (S) Manuel Monsalve, declarara enfáticamente que "un paro prolongado de camioneros no es un paro contra el Gobierno, (sino) un paro que agrede a chilenos y chilenas". Citó a modo de ejemplo lo ocurrido en Monte Patria, donde "no pudieron llegar las viviendas de emergencia, llevadas a las familias que habían perdido su hogar producto de un incendio".

"Producto de este paro, hay dificultades para los chilenos para llegar a la atención médica, a sus trabajos. Se altera la vida del país, y eventualmente se altera el normal funcionamiento de la vida de los chilenos", indicaba enérgicamente la autoridad.

Por su parte, la parlamentaria republicana por el distrito 6 declaró que "los camioneros han sido víctimas de los 'actos terroristas' como dice el presidente Boric en la Macrozona Sur. Muchos camioneros son víctimas de la delincuencia en todo Chile, muchos camioneros son víctimas de la inmigración ilegal descontrolada en el norte de nuestro país, todos los camioneros son víctimas del costo del combustible hoy en Chile. Son víctimas como todos los chilenos, son víctimas", indicó Barchiesi.

"Hoy los camioneros son el mejor ejemplo de lo que está sufriendo nuestro país. Y el Gobierno, ¿qué es lo que hace? Pretende invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo que tiene que hacer el Gobierno primero es invocar la ley antiterrorista, lo que tiene que hacer es poner mano firme para comprometerse en serio y tener decisión por la seguridad de todos los chilenos y mejorar el costo de la vida, que está condenando cada día a más familias a la pobreza", agregó.

Finalmente, Barchiesi declaró que "nosotros solidarizamos con la causa de los camioneros, es importante que las manifestaciones se hagan en el marco de la ley, que no corten los caminos, pero sin lugar a dudas que si el Gobierno dice que así no se solucionan los problemas, lo que nosotros queremos decirle es que es el Gobierno el primero que no está solucionando los problemas reales de Chile hoy".

PURANOTICIA