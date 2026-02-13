Partido Radical recurrirá al Tricel y al Tribunal Constitucional para evitar disolución

Tras ser notificado de disolución por el Servicio Electoral por no alcanzar el 5% de los votos en la elección parlamentaria, el Partido Radical anunció que recurrirá al Tribunal Calificador de Elecciones y al Tribunal Constitucional para revertir la medida.

En una carta dirigida a los militantes del PR, la directiva nacional que preside Leonardo Cubillos expresó que el partido “seguirá vigente a lo menos hasta el 12 de marzo del 2026 si no se realizase ninguna acción de reclamación, ya que el Tricel debe tomar conocimiento del caso y aprobar o rechazar la resolución".

En ese sentido, anunció que "los abogados designados por el Partido Radical de Chile, encabezados por el ex senador Guillermo Vásquez, se encuentran preparando las acciones de reclamación correspondiente ante el Tricel e incluso ante el Tribunal Constitucional".

Añadió que también "buscará la vía que nos permita seguir superviviendo, sea a través de un mecanismo de reinscripción con los bienes partidarios bajo resguardo, o en su defecto vía fusión con otra colectividad u otro mecanismo que nos permita la ley".

"Del mismo modo, cabe destacar el trabajo legislativo que están desarrollando los diputados de nuestra bancada en el marco de la Reforma al Sistema Político, instancia en la que el partido, junto a otras colectividades, ha sostenido una posición clara frente a la reforma que estimamos puede debilitar el sistema democrático".

Finalmente, hizo un llamado "a mantener la serenidad y la convicción. Agotaremos todas las vías institucionales disponibles para asegurar la continuidad del radicalismo, respaldados por la fuerza de nuestras parlamentarias y parlamentarios electos, nuestro gobernador regional, consejeros regionales, alcaldes y concejales, quienes hoy encarnan la representación viva de nuestro partido".

