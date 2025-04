Partido Radical decide no llevar candidato presidencial a primarias: Marco Enríquez-Ominami se bajó y espera invitación

Este sábado el Consejo General del Partido Radical debía decidir su postura de cara a la carrera presidencial. Hasta 24 horas antes de este evento una de las cartas era postular a Marco Enríquez-Ominami, no obstante este último se bajó de la postulación debido a que su verdadero interés sería ser invitado a la primaria presidencial por el bloque completo y no representar a un partido en particular.



Sin Enríquez-Ominami en el camino la opción de José Antonio Gómez parecía cobrar fuerza, sin embargo perdió y ganó la opción de no llevar candidato a las primarias presidenciales.

Según datos extraoficiales la votación fue 34 en favor de Gómez y 65 votos en favor de la opción de no llevar candidato.

El diputado por la Región de Valparaíso Tomás Lagomarsino se refirió a lo sucedido este sábado. “Hoy día el consejo general del Partido Radical, ha decidido de forma contundente por sesenta y cinco votos contra treinta y cuatro no llevar candidato presidencial a primarias y privilegiar la elección parlamentaria de diputados, diputadas, senadores, y senadoras.

Esto es muy importante porque justamente en la elección parlamentaria donde se discuten los reales problemas de la ciudadanía en materia de transporte, vivienda, entre tanto otro, mientras que en la elección presidencial hay un componente mucho más político y distante a la ciudadanía.

Es por ello que es tan importante esta decisión para enfrentar desde la región de Valparaíso la elección parlamentaria donde hoy día nosotros tenemos por supuesto el desafío de elegir como senador a el ex candidato presidencial Alejandro Guillier y por supuesto mi reelección como diputado por el Distrito 7”.

PURANOTICIA