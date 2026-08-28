Parque O'Higgins alista fondas con tres anillos de seguridad, rayos X, detectores de metales y monitoreo con inteligencia artificial

Con un dispositivo basado en tres anillos de seguridad, controles de acceso, rayos X, detectores de metales, monitoreo con inteligencia artificial y un sistema de atención de salud, se prepara el Parque O’Higgins para recibir a miles de personas durante la "Gran Fonda de Chile 2026".

“El año pasado tuvimos una fonda tranquila y no hubo hechos graves que lamentar. Por eso, este año decidimos mantener lo que funcionó y reforzarlo, con controles de acceso, escáner de bolsos, detectores de metales y una importante dotación de seguridad privada y municipal, además de Carabineros y PDI. Queremos que las familias puedan venir tranquilas”, señaló el alcalde Mario Desbordes.

El dispositivo municipal funcionará en tres anillos: uno interior, destinado a la seguridad y monitoreo dentro del recinto; un segundo en los accesos, con control de personas y vehículos; y un tercero en el exterior, enfocado en el ordenamiento de flujos, la fiscalización del comercio no autorizado y la coordinación con Carabineros.

Además, el municipio dispondrá de más de 250 funcionarios de seguridad en el entorno y habrá un puesto de mando para coordinar requerimientos con Carabineros, Bomberos, SAMU y Emergencia Municipal.

A esto se suma un sistema de seguridad electrónica que contempla pórticos detectores de metales y mangas de rayos X en los tres accesos, tecnología provista por Aerotech.

La principal novedad tecnológica será la incorporación de inteligencia artificial al sistema de monitoreo, integrando cámaras del recinto y otros dispositivos para generar alertas ante situaciones de riesgo.

“La inteligencia artificial permite analizar las imágenes y generar alertas automáticas para los operadores, monitoreando accesos, recorridos y distintos sectores del recinto para entregar información oportuna y responder con mayor rapidez”, indicó Diego Sandoval, gerente de Innovación de Ledrium.

El alcalde destacó que esta tecnología forma parte de una estrategia más amplia de modernización de la seguridad municipal. “Cuando tienes decenas de cámaras funcionando al mismo tiempo, el ojo humano no puede detectar todo. La inteligencia artificial permite identificar preventivamente situaciones específicas y apoyar una reacción más rápida. Esto va en la misma dirección del proceso de modernización que estamos impulsando en Santiago, con renovación e incorporación de nuevas tecnologías para fortalecer la seguridad”, afirmó Desbordes.

En materia de salud, el evento contará con un puesto médico permanente, 11 paramédicos, tres ambulancias —una de ellas de alta complejidad— y un médico residente durante todo el funcionamiento de la fonda y hasta una hora y media después del cierre.

“También tendremos un nuevo acceso por Avenida Viel, que se suma a los de Parque O’Higgins y Rondizzoni, para facilitar el ingreso. Además, los niños hasta 12 años y los adultos mayores desde 65 años podrán ingresar gratis hasta las 14 horas todos los días”, complementó Juan Pablo Tapia, productor general de La Gran Fonda de Chile.

La "Gran Fonda de Chile 2026" se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre en el Parque O’Higgins, con inauguración oficial el 16 de septiembre. El evento contempla 32 cocinerías, 15 food trucks, 26 cervecerías, 16 stands de Feria Americana, 8 stands de emprendedores municipales y un área de juegos típicos, además de una programación artística que incluye, entre otros, a Los Jaivas, Santaferia, Leo Rey, Cachureos y Young Cister.

PURANOTICIA