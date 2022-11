Paro de la Confusam: Llaman a parlamentarios a rechazar presupuesto de $10.000 per cápita propuesto por el Gobierno

La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) inició a las 8:00 de este martes un paro nacional de 24 horas en los establecimientos desde Arica a Magallanes.

Gabriela Flores, presidenta de la organización, señaló que "el motivo de nuestra paralización no tiene nada que ver con mejoras salariales, el motivo nuestro es que rechazamos la propuesta y el acuerdo que el Ministerio de Salud hizo con la comisión mixta el día viernes”.

Cabe hacer presente que esto último está relacionado con el presupuesto del per cápita basal propuesto, según informó la dirigenta en un punto de prensa.

Flores sostuvo que “reconocemos y valoramos lo que señaló el Presidente de la República de aumentar un poco más el per cápita y llegar a la cifra de $10.000, pero es insuficiente el no poder recuperar el poder adquisitivo, la inflación que nos ha golpeado tan fuertemente este año. Los $10.000 significan un 10% y no el 12% que tiene proyectado el Banco Central a diciembre”.

Es por eso que señaló que “queremos hacer un llamado a los parlamentarios, porque hoy día se vota en Sala, y que rechacen estos $10.000. Es necesario recuperar el 12% de inflación y eso significa $10.135 y empezar a conversar del valor per cápita, que debería estar en $10.560. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero la salud primaria no se puede seguir postergando”.

Según Flores, la entrega de 10 mil pesos “significa que muchos municipios no contarán con los recursos para la compra de fármaco, insumos, poder ampliar dotación, hacer reparaciones y adquirir o mejorar los vehículos que transportan a los usuarios y a los trabajadores a terrenos. Nosotros, la APS (atención primaria de salud), somos los territoriales, los que conocemos a nuestra gente, los barrios, en las poblaciones, estamos en lo rural. Hoy día estamos complicados en lo rural, no es lo mismo trabajar en lo urbano que hacer trabajo en la macrozona o trabajar en Alto Hospicio”.

“Esto no es contra los usuarios, hoy día estamos con turnos éticos en todo el país, los SAPU, los SAR y los SUR, que son nuestros servicios de urgencia, están funcionando normal; por lo tanto, hacemos un llamado a la comunidad a apoyarnos. Este paro es por ustedes, es para que en cada comuna lleguen los recursos suficientes para que quiénes son nuestros empleadores puedan entregar una salud de calidad con la adquisición de los medicamentos que ustedes tanto reclaman y poder contratar horas médicas”, aseguró.

La dirigenta confirmó que las 27 federaciones a lo largo de Chile están apoyando el paro “por un mejor financiamiento”, y agregó que "se caen los discursos, porque este gobierno, el presidente Boric en su intervención y como otras autoridades, han señalado que su programa pasa por el fortalecimiento de la atención primaria, que será el pilar de la salud pública, hablan de un programa de universalización de la APS, pero con esto queda demostrado que la verdad ha sido parafernalia y que la realidad es muy distinta a lo que ellos pretenden otorgar en el presupuesto. Nosotros no compartimos que al sistema hospitalario se duplique el presupuesto y se castigue a la atención primaria, que hemos sido la primera línea durante casi más de 2 años y seguimos combatiendo la pandemia vacunando a nivel de país”.

Flores aclaró que “la decisión del paro es por hoy, vamos a evaluar cómo se dé la situación en el Parlamento, en la Sala de la Cámara de Diputados, donde esperamos que los parlamentarios de las diferentes corrientes políticas de este país rechacen este presupuesto y se pueda mejorar en bien de los chilenos y chilenas”

