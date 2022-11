Paro de camiones sigue pero no para el dialogo: Transportistas se reunirán este sábado nuevamente con el Gobierno

Si bien los representantes de los camioneros declararon que en la mañana del pasado viernes sufrieron un "traspié" durante las conversaciones, luego de que el Ejecutivo no quisiera retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, enfatizaron que con el correr de la jornada se consiguieron importantes acercamientos, junto con anunciar que este sábado volverán a reunirse.

"La movilización se mantiene de forma ordenada y (..) estaríamos conversando a ver si logramos llegar a buen puerto", señaló Freddy Martínez, dirigente de Camioneros del Sur.

De acuerdo a sus palabras declaró que siempre han estado disponibles para conversar con la autoridad, "somos respetuosos de ella, entendemos sus posiciones, y se ha vuelto a abrir una puerta", agregó.

Por otra parte, Cristián Sandoval, líder de transportistas del norte, hizo un llamado al gremio a "estar tranquilos". "Nosotros queremos llegar a un buen acuerdo y solucionar el problema, por eso hemos estado llanos para seguir conversando con el Gobierno", declaró.

Al mismo tiempo, al ser consultados por los problemas de desabastecimiento en diferentes mercados del país, Sandoval descartó que los camioneros paralizados sean responsables, en especial en la zona norte.

"Nosotros no tenemos ninguna culpa, porque nosotros no hemos bloqueado los camiones de primera necesidad. Ahora si los supermercados tienen problemas, no es de abastecimiento por parte de camiones (..) no es problema de nosotros", señaló el líder transportista.

Hasta ahora, el Gobierno se comprometió a congelar el precio del diésel por tres meses, además de inyectar 1.500 millones de dólares adicionales al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), agregando de la misma manera otras medidas en materia de seguridad.

