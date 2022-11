Paro de Camioneros: Transportistas movilizados dicen que están "esperando un gesto del Gobierno"

Los camioneros siguen sin llegar a un acuerdo con el Gobierno. Pese a que estuvieron cerca de 7 horas reunidos en el Ministerio de Transportes este sábado, no alcanzaron un trato con el Ejecutivo y se mantienen paralizados en distintas rutas del país exigiendo mayor seguridad y una solución a las alzas del combustible.

Sin embargo, los representantes de los transportistas movilizados aseguran mantenerse abiertos al diálogo y aseguraron estar esperando un "gesto", apuntando a la demanda relativa al precio de las bencinas.

Freddy Martínez, líder de los camioneros de Los Ángeles, señaló que "no es que estemos paralizados por estarlo. Es muy lamentable (la pérdida de productos) y es por esta movilización, no estamos eludiendo eso, pero hay que entender una cosa, no es que no queramos salir a trabajar, es que no podemos económicamente".

“El petróleo ha doblado su valor en un año y eso es insostenible para cualquier pequeño empresario... Los costos del flete llegan a ser casi el 60% el diésel, entonces no podemos subsidiar más, no nos da la economía”, añadió.

Martínez aseveró que "hubo un emplazamiento humilde y transparente (a Muñoz y Monsalve), de que aquí están en juego muchas cosas y lo tenemos claro. La responsabilidad de las negociaciones que estamos llevando. De que aquí están en juego muchas cosas, y lo tenemos claro, de que la responsabilidad de las negociaciones que estamos llevando, no ameritan tozudez", agregó Martínez.

Para finalizar, señaló que, "también hemos hecho saber nuestra realidad, y los colegas están esperanzados de que lleguemos a un buen acuerdo para volver a la carretera, que es nuestro lugar de empleo, donde nosotros desarrollamos nuestras actividades. Eso es lo que nos gusta hacer y es lo que queremos seguir haciendo, pero hoy día lamentablemente no podemos por condiciones de seguridad y económicas".

Por su parte, Cristián Sandoval, dirigente de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte, manifestó que "hoy estamos con tranquilidad. Estamos esperando un gesto del Gobierno donde nos podamos sentar a negociar, ya que lo que estamos haciendo es para todos los chilenos. Hoy no salimos a trabajar porque estamos quebrados".

Y añadió que "lo que pedimos al Gobierno es que haya una rebaja en el precio de todos los combustibles. El petitorio desde el principio ha involucrado a toda la ciudadanía. Pedimos rebaja de los combustibles para todos los chilenos y no solo para nosotros".

PURANOTICIA