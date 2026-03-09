Parlamentarios valoran reunión entre Boric y Kast y destacan señal de diálogo ad portas del cambio de mando de este 11 de marzo

Como una “excelente señal” para el país fue interpretada por distintos sectores políticos la reunión que sostuvieron este domingo el Presidente Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast en La Moneda, a pocos días del cambio de mando.

El encuentro se produjo luego de una semana marcada por tensiones entre los equipos de ambas autoridades, tras la controversia generada por el proyecto del cable submarino de fibra óptica con China. La situación había provocado incluso la suspensión de bilaterales entre ministros del gobierno saliente y el equipo del mandatario electo.

Tras la cita, el Presidente Boric sostuvo que el diálogo permitió cerrar las diferencias surgidas en los últimos días y aseguró que el proceso de transición continuará con normalidad.

El mandatario afirmó que da "por superadas las diferencias que pudieran haber existido” y garantizó que el próximo 11 de marzo se realizará “un cambio de mando impecable”.

Desde el Congreso, parlamentarios de distintos sectores valoraron la realización del encuentro y destacaron la importancia de mantener el diálogo institucional en el proceso de transición.

La diputada del Partido Comunista, Nathalie Castillo, señaló que estas instancias son positivas cuando el foco está puesto en el interés del país. “Siempre que exista un encuentro que busque poner por delante el bien superior del país, por cierto que va a ser valorado”, sostuvo.

En tanto, desde la oposición el diputado Diego Schalper, quien asumirá como jefe de bancada de Renovación Nacional, también valoró que "se haya retomado el diálogo entre el Presidente Boric y el Presidente electo José Antonio Kast”.

Desde el Frente Amplio, su presidenta, Constanza Martínez, destacó que "pueda retomarse el diálogo en una tradición republicana, luego de que el Presidente electo, José Antonio Kast, decidiera de forma unilateral romper relaciones con el Presidente Gabriel Boric, el que estuvo disponible desde el primer día para poder hacer de este un traspaso ordenado y tranquilo”.

En la oposición, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, señaló que "siempre va a ser positivo para el país que el presidente que se va con el que asume tenga cierta comunicación”.

Según el parlamentario, este tipo de gestos demuestra que el interés nacional debe estar por sobre las diferencias políticas.

“Eso refleja que por encima de las diferencias siempre va a estar el país, y eso es lo que está demostrando, es una actitud de verdadero estadista”, señaló.

La reunión entre Boric y Kast se realizó a pocos días del cambio de mando presidencial del 11 de marzo, instancia que marcará el inicio de una nueva administración y que, según afirmó el Mandatario, se desarrollará con normalidad y respeto a las instituciones.

