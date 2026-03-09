Cadáver maniatado en caja abandonada frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal remece al Gobierno: investigan vínculo con crimen organizado

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al hallazgo del cadáver de una mujer maniatada, dentro de una caja abandonada frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

En conversación con Tele13 Radio, Cordero relató que “es una especie de caja mediana que deja un camión 3/4 en una calle que da por el costado de la casa de la alcaldesa. Esto fue el día sábado. Se pidió a la gente de aseo y ornato que la retirara, todo el mundo pensaba que era simplemente un desecho".

"La retiraron el día de ayer, y cuando fue trasladada a un camión recolector de basura, los funcionarios se dieron cuenta que había un cuerpo en su interior. Este es un caso que está calificado como ECOH (crimen organizado), por las características que tiene".

En esta línea, el secretario de Estado comentó que "una de las primeras cosas que se hizo ayer de la evaluación es si se encontraba algún tipo de amenaza que hubiese sido recibida directamente o por intermediarios, y la respuesta es que no".

Recalcó que "este es un caso lamentable, donde los autores del delito buscan más bien deshacerse del cuerpo. Es grave en sí mismo y ha generado gran conmoción por lo mismo, y esto ha focalizado los trabajos de ambas policías".

DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS

Por otro lado, Cordero abordó la disminución de los homicidios consumados el año pasado y detalló que “entre el año 2022 al año 2025, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó en un 20%, es decir, pasamos de 6,8 por cada 100 mil habitantes a 5,4".

"Las cifras de los dos primeros meses de este año, de hecho, son las más bajas también que hemos tenido desde el año 2018, y esto se debe fundamentalmente a las estrategias de trabajo conjunto, tanto de las policías como del Ministerio Público, y en el caso de Carabineros también mediante intervención preventiva en determinados barrio", señaló.

El ministro sostuvo que "Chile vivió su crisis de seguridad más compleja entre el 2021 y 2022, eso se representó en migración, en la Macrozona Sur, en la violencia, en determinado tipo de delitos predatorios que daban cuenta de expansión de crimen organizado y que le dieron buenos resultados en estos tres ámbitos al término de este período".

En cuanto a las razones detrás de estos datos, la autoridad afirmó que “esto no es fruto del azar. Esto es fruto, primero, de un cambio significativo en la legislación, fortalecimiento institucional y aumento de presupuesto, por un lado. Por la otra, el resultado de una manera distinta de trabajar entre las instituciones del sistema de seguridad".

PURANOTICIA