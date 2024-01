Parlamentarios oficialistas llevarán a Comisión de Ética a diputado Lavín tras ser mencionado por Fiscalía en formalización de Barriga

Parlamentarios del oficialismo enviarán al diputado Joaquín Lavín (UDI) a la Comisión de Ética debido a la acusación que se realizó en su contra durante la formalización de su esposa, Cathy Barriga.

Durante la primera jornada de formalización de la exalcaldesa de Maipú, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, mencionó que el parlamentario se contactaba directamente con el círculo de confianza de Barriga para pedir explicaciones sobre decisiones en la gestión.

“Participaba muy directamente en todo (el diputado) Joaquín Lavín a través de su asesor personal (…). El mismo Felipe Contreras (ex director jurídico del municipio) empezó a decirle a la alcaldesa que había cosas que no se podían hacer, porque estaban fuera de presupuesto administrativo, y que el mismo Joaquín Lavín lo llamaba, y le pedía explicaciones del porqué no se podían hacer los eventos que estaban contemplados en la gestión de la alcaldesa”, relató la persecutora.

Al respecto, el diputado Juan Santana (PS) señaló que "hemos conocido acerca del involucramiento directo en una toma de decisión respecto a contrataciones y desvinculaciones contra trabajadores y trabajadoras de esa corporación contra el actual diputado Joaquín Lavín".

En ese sentido, manifestó que este “tipo de amedrentamientos es inaceptable y por lo tanto vamos a ingresar un requerimiento a la comisión de Ética para que el diputado Joaquín Lavín pueda contestar a las consultas”.

“Nos parece que esta situación es completamente inaceptable que un parlamentario esté involucrado en una situación tan grave como la de la formalización de la exalcaldesa Cathy Barriga", complementó el legislador.

En cuanto al silencio que ha guardado la UDI hasta el momento, el diputado indicó que han conocido “una presentación que han hecho los senadores de la Unión Democrática Independiente contra la participación de algunos artistas en diversos festivales que se realizan durante estas fechas".

Santana aseguró que “sin lugar a duda es una forma de desviar la atención frente a un caso de corrupción que nos parece bastante inaceptable en un municipio muy importante de la región Metropolitana como lo es el municipio de Maipú y en donde ha quedado en evidencia el mal uso de recursos públicos”.

PURANOTICIA