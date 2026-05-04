Parlamentarios DC y FRVS entregan propuestas al Gobierno por plan de Reconstrucción Nacional

Con el objetivo de aportar al proyecto de Reconstrucción Nacional, un grupo de parlamentarios pertenecientes a la Democracia Cristiana, la Federación Regionalista Verde Social e Independientes concretó una cita con representantes del Gobierno. En la instancia, los legisladores fueron recibidos por los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, a quienes les entregaron una batería de sugerencias.

A través de una misiva formalizada durante la reunión, los congresistas detallaron sus planteamientos económicos. Entre las principales exigencias destaca la idea de reducir el impuesto corporativo desde un 27% a un 25%, junto con aplicar una rebaja a la tasa de patente comercial para fijarla en un 0,25%. El documento también contempla diversas acciones enfocadas en respaldar a las industrias agrícolas, sumado a otras iniciativas.

Una vez finalizada la cumbre, el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, valoró la disposición de su sector. Al respecto, el timonel aseguró que "hemos llegado acá siendo bastante consecuentes con lo que hemos planteado en todo momento, que estamos abiertos al diálogo, a conversar, a poder escuchar con mayor detalle la propuesta de esta ley de Reconstrucción Nacional que ha presentado el gobierno".

Siguiendo esa misma argumentación, el dirigente político precisó que aprovecharon la oportunidad para transparentarle a La Moneda sus posturas frente a la iniciativa. Así, le manifestaron al Ejecutivo "cuáles son nuestros puntos donde creemos se puede avanzar mucho más, en cuáles encontramos que se ha hecho de buena forma y en cuáles definitivamente va a ser complejo poder llegar a un acuerdo".

Para cerrar su intervención, Ortiz proyectó el futuro del debate legislativo y las determinaciones que tomarán como bancada. "Esperamos que puedan ser bien recibidas estas propuestas, que este diálogo arroje resultados positivos para los chilenos y chilenas, y en virtud de eso, nosotros, entonces, tomar la decisión en cuanto se llegue a votar donde corresponda", complementó.

Desde la otra vereda parlamentaria, el diputado Jaime Mulet (FRVS) profundizó en el espíritu de las medidas entregadas a los secretarios de Estado. El congresista argumentó que "lo que buscamos es equilibrar de alguna manera, buscar la forma de proteger y también impulsar la economía de las pequeñas y medianas empresas, a proponer apoyos directos".

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