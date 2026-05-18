Parlamentarios anuncian interpelación contra ministra Trinidad Steinert tras controversia por plan de seguridad

Parlamentarios de diversas bancadas anunciaron una interpelación a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por el plan en materia de seguridad.

Los diputados Raúl Leiva (PS), Pamela Jiles (PDG), Patricio Briones (PDG), Carolina Tello (FA), entre otros, explicaron que el objetivo es que la autoridad dé cuentas ante la Cámara Baja.

El legislador del PS dijo que "creemos que es la oportunidad, dentro de las facultades que nos franquea nuestro reglamento y la Constitución Política, vamos a presentar una interpelación en contra de la señora ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert".

En esta línea, explicó que con esta acción buscan que la secretaria de Estado "dé cuenta, ante el Congreso Nacional y particularmente ante esta Corporación, de cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad".

"Hasta el momento no hemos conocido ningún elemento y por eso nos parece importante y una oportunidad para el gobierno esta interpelación", precisó.

Por su parte, la diputada Pamela Jiles (PDG) señaló que la ministra Steinert deberá “demostrarle al país si tiene las capacidades mínimas para cumplir con su función”.

“Lo que la ciudadanía ve es que aquella promesa que se le hizo no solo no se está cumpliendo, sino que la ministra tiene dudas respecto de la necesidad evidente de presentar un plan de seguridad al país”, manifestó la parlamentaria.

En tanto, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD) mencionó que buscan conocer "cuál es el plan, y el plan tiene que tener ejes, medidas inmediatas, de mediano y de largo plazo, y queremos superar este debate absurdo que ha planteado el presidente Kast de la metáfora, de decir que engañó al país diciendo que iban a sacar 300 mil extranjeros".

La diputada Carolina Tello (Frente Amplio) sostuvo que el Gobierno "sigue sin entregar una hoja de ruta seria y transparente para recuperar el control de nuestro territorio. La propia ministra ha sido cuestionada por la demora en presentar un Plan Nacional de Seguridad y por la falta de conducción política en una de las principales promesas del gobierno”.

"Chile necesita certezas de coordinación y, por supuesto, decisiones claras y concretas sin discursos vacíos", agregó la legisladora.

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