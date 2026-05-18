Ministra Steinert reitera que "existe" el plan de seguridad, pero admite que "nos falta poder sociabilizar más"

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, abordó la polémica tras sus declaraciones donde reconoció que no esperaba la exigencia de presentar un plan formal en materia de seguridad.

Al respecto, la autoridad sostuvo que "estamos dispuestos a poder ilustrar a quien sea necesario para darle cuenta de la existencia de este plan, cuyo ejes de acción son el retomar el control del territorio, la eficiencia de las instituciones, el fortalecimiento (...) Estamos trabajando desde el día uno, con acciones concretas en atención al plan".

La secretaria de Estado insistió en que "el plan existe, lo hemos expuesto en reiteradas oportunidades. Si es necesario hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer de nuevo".

Y reconoció que "hay un tema de comunicación ahí que yo acepto también y lo he dicho, si nos falta poder sociabilizar más y dar a conocer a la comunidad el plan y las acciones que hemos tenido en torno a este plan desde el día 1 que comenzamos".

Al ser consultada sobre si la falta de comunicación sobre el plan ha afectado en la desaprobación del Presidente José Antonio Kast, la titular de Seguridad dijo que "no. Lo importante es que estamos trabajando desde el día uno, con acciones concretas y vamos a seguir haciéndolo".

Finalmente, la ministra descartó algún cambio en su equipo y mencionó que "cada cada acción o cada movimiento se va a evaluar".

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