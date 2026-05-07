Franco Parisi critica proyecto de reconstrucción tras caída de acuerdo con el Gobierno: "Una reforma sin corazón"

El fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG) en torno al proyecto de reconstrucción nacional fue analizado por Franco Parisi, líder de la colectividad y excandidato presidencial, quien abordó los motivos del quiebre.

El economista señaló a Biobío que “lo que entregó Hacienda no cumple con las expectativas. Nosotros lo habíamos dicho fuerte y claro; lo dijeron tres ministros, que se iba a devolver el IVA de los medicamentos y los pañales de adultos y niños".

En lugar de lo prometido, explicó que se introdujo "una bonificación bastante sui géneris que al final lamentablemente deja de brazos cruzados a la clase media y el PDG en esa instancia se ve obligado a tener que hacer este comunicado".

Pese al distanciamiento actual, la disposición de los diputados de su tienda política para trabajar junto a La Moneda sigue intacta, aunque advirtió que el Gobierno "tiene que poner su parte".

Sobre el manejo de las autoridades, Parisi agregó que "aquí yo creo que se están disparando ellos mismos solos en el pie, lo mismo que hicieron con las pymes: un acuerdo que se vino manejando y concretando por muchas semanas y meses, y finalmente salen con discursos medio raros".

En la misma línea, el excandidato a La Moneda aseveró que la administración actual "está cometiendo un error". Además, detalló que al interior de su sector se encontraban "con la esperanza de poder avanzar y aportar más situaciones en particular en la discusión de cada una de las reformas que se quería hacer, pero al parecer ellos tienen una agenda que no me la explico".

Para este viernes está programado un encuentro entre el líder del PDG y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. De cara a esta cita, Parisi condicionó la reanudación del diálogo a que el Ejecutivo entregue una señal concreta, paso fundamental para que su bancada parlamentaria revierta la postura adoptada y vuelva a sentarse a la mesa.

El malestar del dirigente radica en que, luego de extensas tratativas, las autoridades entregaron "un documento que no se ajusta para nada a las expectativas que habíamos conversado latamente".

Finalmente, el representante del Partido de la Gente sentenció que “por lo tanto uno dice ‘mira, en realidad tenemos tanta preocupación en la clase media que si el Gobierno no los quiere escuchar y quiere tener una reforma que no tiene corazón, que no tiene alma, que no tiene preocupación en la clase media, clase media emergente… lo siento‘. Nosotros queremos que Chile avance para todos y no solamente para algunos”.

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