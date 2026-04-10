Pareja fue víctima de violento asalto en su casa en Chicureo: delincuentes huyeron con botín avaluado en $100 millones

Una pareja de adultos mayores, de 69 y 63 años fue víctima de un violento asalto en su domicilio de la comuna de Colina, desde donde delincuentes huyeron con un botín avaluado en unos $100 millones en vehículos, especies y dinero en efectivo.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el asalto ocurrió a las 4 de la madrugada de este viernes en una parcela de calle El Quillay, en el sector de Chicureo, donde cuatro delincuentes ingresaron al domicilio mientras las víctimas estaban durmiendo.

Los antisociales golpearon en la cabeza al dueño de casa de 69 años y luego recorrieron el lugar durante varios minutos para finalmente escapar con tres vehículos de alta gama, joyas, artículos electrónicos y dinero en efectivo.

Finalmente, la asesora del hogar, que logró esconderse en un clóset junto a la dueña de casa, dio avisó a los hijos de la pareja y luego a Carabineros. El hombre, en tanto, fue trasladado a un recinto asistencial.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI. Preliminarmente se informó que habría tres sospechosos detenidos.

PURANOTICIA