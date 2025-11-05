Pareja de la exministra Vivanco y otros dos abogados pasan a control de detención por el caso denominado «Muñeca Bielorrusa»

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se realizará este miércoles 5 de noviembre el control de detención y eventual formalización de los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, detenidos en marco del caso «Muñeca Bielorrusa».

Se trata de una investigación que encabeza la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, lavado de activos y cohecho, caso por el que este martes 4 se emitieron órdenes de detención en contra de los tres, quienes se entregaron a Carabineros.

Además, se allanaron sus domicilios, incluido el de la exministra Ángela Vivanco, en la región Metropolitana, donde se incautaron computadores.

Gonzalo Migueles es investigado por presuntas gestiones para lograr nombramientos de jueces y de conservadores de bienes raíces, además de supuestos pagos indebidos en el marco del caso «Muñeca Bielorrusa».

En tanto, los abogados Vargas y Lagos también son indagados como representantes de la empresa chileno - bielorrusa Belaz Movitec SpA.

Se trata de un consorcio formado por la chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia, que participó en un proceso de licitación de Codelco con el objetivo de proveer los servicios de movimientos de tierra masivos para la preproducción y construcción de caminos.

El consorcio estuvo en litigio con Codelco y terminó ganando el caso en la Corte Suprema, en la misma sala que alcanzó a presidir en varias ocasiones la exministra Vivanco.

