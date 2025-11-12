Paralización de obras en La Moneda: Presidencia apunta que "documentación" es responsabilidad de empresa a cargo

Presidencia respondió este miércoles a la resolución emitida la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Santiago, que ordenó paralizar las obras de remodelación en La Moneda.

Desde Palacio señalaron que es la empresa que realiza la obra, Pío V Limitada, la encargada de realizar la tramitación de aquellos permisos.

“En relación con la documentación y el proceso de la obra son responsabilidad de la empresa, quienes ya entregaron los antecedentes solicitados por la Dirección de Obras Municipales. En función al contrato que tiene la empresa con el Ministerio de Obras Públicas, se harán cumplir los plazos y obligaciones de la empresa en este caso”, dice un comunicado de prensa.

Se agregó que las obras forman parte de “un plan de conservación y rehabilitación del Palacio de La Moneda (…) Los proyectos a desarrollar constituyen mejoras en este inmueble y su actualización es para entregar mejoras, por ejemplo, para los trabajadores y las carabineras que se desempeñan en Palacio; más y mejor accesibilidad; y avances en las condiciones de habitabilidad de recintos utilizados a diario por administrativos, profesionales, y por trabajadores operativos”.

“Es importante destacar que las obras que se están realizando como parte de este plan son una política de Estado y se enfocan en la preservación de un patrimonio tan importante para Chile como es el Palacio de la Moneda”, añadieron.

