Para este domingo está fijada audiencia de reformalización de Calisto por fraude al fisco

A las 9:20 horas de este domingo, en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, está fijada la audiencia de reformalización del actual senador Miguel Ángel Calisto y otros imputados por delito de fraude al fisco de hasta el momento $103.664.697, pero hoy se fijaría un nuevo monto

Según la Fiscalía Regional de Aysén, durante el período comprendido entre 2018 y 2022, el entonces diputado Calisto se concertó con Roland Cárcamo Catalán y con la imputada Carla Graf Toledo, para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco.

El 21 de abril pasado, la audiencia de reformalización debió reagendarse debido a que los imputados Graff y Cárcamo plantearon una pérdida de confianza en su abogado defensor, según señalaron ambos de forma telemática desde Osorno.

Tras la postergación, el fiscal regional Hernán Libedinsky Moscovich confirmó que en la nueva audiencia "la Fiscalía va a proceder, en consecuencia, a reformalizar la investigación y esto tiene por objeto básicamente precisar el monto final del perjuicio fiscal".

Consultado respecto de si aumentó el monto considerado inicialmente, el fiscal regional comentó que efectivamente se registró un incremento en lo calculado inicialmente. "Eso se va a comunicar en la respectiva audiencia de reformalización", sostuvo.

ANTECEDENTES DE LA CAUSA

De acuerdo a los hechos de la formalización, el diputado Calisto realizó gestiones ante la Cámara para materializar la contratación de Graf como asesora, a sabiendas que ella no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada.

En definitiva, Graf Toledo recibió fraudulentamente ingresos durante ese período por parte del Fisco de Chile, sin que prestara ningún tipo de trabajo ni asesoría.

Las sumas de dinero percibidas por la imputada Carla Graf, según la fiscalía, fueron destinadas a beneficio personal tanto de Roland Cárcamo Catalán como del entonces diputado Miguel Ángel Calisto como, asimismo, de terceras personas vinculadas a un partido político.

Entre esas personas se encuentra el imputado Felipe Klein Vidal, quien participó en la época en que percibió los fondos como candidato a gobernador y consejero regional de Aysén.

AGRUPACIÓN DE CAUSAS

Asimismo, en el mes de marzo, el Ministerio Público resolvió agrupar a esta causa original otras dos investigaciones por fraude al Fisco, donde hay 6 personas formalizadas. Cárcamo y Graf también están imputados en esta indagatoria.

Los modus operandi presentan características similares en cuanto a su forma de ejecución, obteniendo -en esta ocasión- dineros provenientes de los fondos concursables del 8% FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

En total, por los cuatro proyectos fraudulentos investigados, los imputados recibieron montos superiores a los 32 millones de pesos por parte del Gobierno Regional de Aysén.

Actualmente, el imputado Roland Cárcamo Catalán se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, desde el 6 de febrero pasado, en tanto que la imputada Carla Graf Toledo permanece con arresto domicilio nocturno.

Las diligencias en esta investigación han sido realizadas por la Fiscalía Regional de Aysén con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.

PURANOTICIA