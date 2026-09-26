Panel Ciudadano UDD: 51% respalda adhesión de Chile al Escudo de las Américas

El 51% de los chilenos respalda la adhesión de Chile al “Escudo de las Américas”, frente a un 32% que la rechaza, según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, que además revela una marcada diferencia según la posición política: el apoyo alcanza un 78% entre quienes se identifican con la derecha y cae a 23% entre quienes se ubican en la izquierda y centroizquierda.

El sondeo, publicado por El Mercurio, se realizó en medio de la controversia política generada por el ingreso de Chile a esta alianza, impulsada por Estados Unidos y conformada por 15 países para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

La medición muestra, además, una marcada diferencia según la identificación política de los encuestados. El respaldo alcanza un 78% entre quienes se consideran de derecha, mientras que llega a un 23% entre quienes se identifican con la izquierda y la centroizquierda.

La adhesión fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su viaje a Nueva York, donde sostuvo que la iniciativa busca facilitar la coordinación y el intercambio de información entre los países participantes.

El Mandatario ha enfatizado que el mecanismo no constituye un tratado y que tampoco contempla operaciones militares contra organizaciones criminales. Según explicó, el objetivo es fortalecer la cooperación y el seguimiento de bandas que operan en distintos países.

La encuesta también abordó la controversia generada por el retorno del monumento del general Manuel Baquedano a su ubicación en el sector de Plaza Baquedano.

Un 61% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la reinauguración de la estatua, mientras que solo un 7% manifestó su rechazo. Nuevamente, la posición política marca diferencias: el respaldo llega a 91% entre quienes se identifican con la derecha y alcanza un 31% entre quienes se ubican en la izquierda.

La brecha de 60 puntos porcentuales entre ambos grupos constituye, según los resultados del estudio, la diferencia más amplia registrada en las materias consultadas.

El sondeo preguntó además por el nombre con que debería identificarse el lugar. Un 58% se inclinó por mantener la denominación Plaza Baquedano, mientras que un 20% optó por Plaza Dignidad.

La discusión volvió a instalarse durante esta semana luego de que el diputado Jaime Bassa (FA) afirmara que, independiente del monumento que se instale, el espacio seguirá siendo Plaza Dignidad.

Otro de los temas incluidos en el estudio fue la votación de la Cámara de Diputados que rechazó, por un voto, una norma destinada a ampliar de cinco a 30 días el período de detención de extranjeros en situación irregular, con miras a concretar una eventual expulsión administrativa.

Ante esta decisión, un 45% de los consultados señaló que le pareció "mala", mientras que un 34% la calificó como "buena".

A diferencia de las preguntas relacionadas con el Escudo de las Américas y el monumento a Baquedano, en este caso la principal diferencia se registró por edad. La evaluación negativa fue de 36% entre los más jóvenes y aumentó hasta un 50% en el segmento de 51 a 60 años.

Los resultados de Panel Ciudadano UDD muestran así diferencias importantes en la percepción de las distintas decisiones y controversias que marcaron la agenda nacional durante la semana, particularmente según la posición política declarada por los encuestados.

PURANOTICIA