Pablo Zalaquett por cuestionadas reuniones con ministros: "Lo digo públicamente y lo ratifico: no ha habido lobby"

El exalcalde Pablo Zalaquett abordó las recientes críticas y controversias en torno a las reuniones celebradas en su casa con ministros y destacados empresarios, y aseguró que en ningún momento se realizaron prácticas de lobby.

En entrevista con El Mercurio, aseveró que "quiero dejarlo en claro. Aquí lo importante es que hay una necesidad de diálogo, una necesidad de dialogar de una forma que permita encuentro. Y lo quiero decir tajantemente, en ninguna reunión hubo lobby".

"Le puede preguntar a cualquiera de los asistentes. No hubo gestión de intereses, nunca nadie solicitó alguna petición a algún político por algún interés en particular para ninguna empresa o sector empresarial. Nunca. Nunca hubo ningún tipo de solicitud frente a un parlamentario, frente a un ministro, frente a nadie y puedo dar fe pública. Lo digo públicamente y lo ratifico: no ha habido lobby. Yo soy quien puede dar fe de eso porque soy el único que estuvo en todas las reuniones", añadió.

Zalaquett también abordó la presencia de distintos ministros, incluida la titular del Interior, Carolina Tohá, en estos encuentros, explicando que siempre les comunicaba la modalidad de las conversaciones: "Ellos no sabían la modalidad. Yo les tenía que explicar la modalidad cuando los invitaba, y al explicarles quedaba claro que no era una actividad de lobby".

El exalcalde agregó que en muchos casos invitaba personalmente a los ministros, y en un caso específico pidió ayuda a Jorge Insunza, exministro PPD, para organizar un encuentro. "Yo pregunto, ¿cuántos consensos ha habido en Chile últimamente? Porque en el último tiempo vemos polarización y se necesita que personas distintas conversen".

Sobre las charlas remuneradas, Zalaquett admitió realizarlas como parte de su trabajo, señalando: "Uno de los productos que yo ofrezco desde mi consultora es el de las charlas. Y suelo hacerlas con personas que piensan distinto a mí".

En relación a las críticas de Imaginaccion, la consultora de lobby dirigida por Enrique Correa que se declaró "consternada" por las reuniones, Zalaquett expresó su sorpresa y cuestionó la autoridad moral de Correa para hacer tales declaraciones. "No sé por qué no ha reconocido que vino a mi casa a estos conversatorios después del estallido social", se preguntó.

Finalmente, Zalaquett planteó la posibilidad de que los ataques provengan de lobistas tradicionales que se sienten amenazados por su capacidad para ampliar redes. "Yo me pregunto, ¿quién está seguro de que no hay gente de todos esos lobistas que están dando cátedra que sí hacen reuniones que no se saben y si se cobran? Me he preguntado por qué ese ataque tan grande que viene de ese mundo", concluyó.

