Pablo Longueira decide no asistir a Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados: "A qué voy a ir si no me quieren escuchar"

El exministro de Economía, Pablo Longueira, anunció que no asistirá a la Comisión de la Cámara de Diputados durante la discusión de la nueva Ley de Pesca impulsada por el Ejecutiva.

Esta semana se dio a conocer que el próximo 25 de enero, Longueira expondría ante la Comisión de Pesca en el marco de la iniciativa que busca reemplazar la Ley N° 20.657, conocida como “ley Longueira”, y los cuestionamientos ha tenido el origen de esa legislación.

La diputada y presidenta de la instancia, Daniella Cicardini, ha manifestado que "es una desfachatez que el señor Longueira venga a esta Comisión a ensuciar la tramitación de este proyecto de ley".

En ese contexto, una conversación con Agricultura, Longueira manifestó que "como no quieren que vaya, y quedó claro en la discusión que tuvieron, voy a ir al Senado (...), si no me quieren escuchar para qué voy a ir".

De esta forma, el exsecretario de Estado reiteró que “quería ir voluntariamente, pero como no quiere la mayoría, para qué voy a ir si no me quieren escuchar".

Además, explicó que se encuentra preparando un correo para informar de su decisión a la Comisión de la Cámara Baja y que mandará otro pidiendo ser invitado al Senado.

“No tengo nada que ocultar, no tengo que darle explicaciones a nadie, menos a los personajes que he visto por televisión diciendo puras barbaridades", enfatizó.

