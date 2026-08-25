¿OVNI sobre Santiago? Captan extraño objeto luminoso desplazándose entre las nubes

Un objeto no identificado fue captado desplazándose por el cielo nocturno de Santiago, generando sorpresa en redes sociales.

Esto se registró el domingo 23 de agosto, donde un gran punto luminoso se mueve entre las nubes.

El sobrevuelo sobre la capital generó que usuarios de redes sociales comenzaran a preguntarse si se trataría de un Objeto Volador No Identificado (OVNI).

Algunas de las teorías apuntan a que podría corresponder a un fenómeno astronómico, el reflejo de un planeta u otra fuente de luz.

Cabe señalar que este hecho se produjo en medio de otros reportes de luces y objetos extraños que se han viralizado durante las últimas semanas en el país.

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