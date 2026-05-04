Otro homicidio frustrado sacude a San Miguel: víctima está hospitalizada fuera de riesgo

La Fiscalía ECOH Metropolitana investiga el homicidio frustrado de un hombre que fue baleado frente a su domicilio en la comuna de San Miguel, encontrándose hospitalizado con diagnóstico reservado, pero fuera de riesgo vital.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque se produjo en la tarde de este domingo en calle Santa Fe, donde desconocidos que se movilizaban en dos vehículos dispararon en al menos cuatro ocasiones en contra de la víctima.

Al respecto, el fiscal ECOH Marcelo Vargas informó que "la víctima se mantiene en el Hospital Barros Luco con un diagnóstico reservado, según los últimos antecedentes, sin riesgo vital".

Añadió que "la víctima, acompañada de otra persona, se dirigían a ver un partido de fútbol. En ese momento en que estaban compartiendo en la entrada del domicilio de la víctima, se acercan dos vehículos, de los cuales baja un número indeterminado de sujetos, quienes los atacaron con armamento. Se efectuaron varios disparos en el lugar".

"A algunos de los testigos que estaban en el lugar les sustrajeron algunas de las especies que mantenían en ese momento", cerró el fiscal Vargas.

Se trata del segundo ataque con arma de fuego en la comuna en menos de 24 horas. Poco después de la medianoche del domingo, personal de Carabineros apostado en el Hospital Barros Luco reportó el ingreso de un paciente con una herida de bala a la altura de uno de sus ojos.

La víctima, un hombre de 31 años y de nacionalidad extranjera, llegó al recinto asistencial minutos antes tras ser trasladado por vecinos en una motocicleta. Se encuentra en riesgo vital. La Brigada de Homicidios de la PDI investiga las circunstancias del hecho.

PURANOTICIA