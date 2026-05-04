Exdiputado Joaquín Lavín León será formalizado por fraude al fisco y otros delitos

A las 9:00 horas de este lunes 4 de mayo, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, está fijada la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Junto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo de la indagatoria, también participan como querellantes en la causa la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Los otros tres imputados son Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario de Lavín León, y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva.

El desafuero fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de octubre de 2025 y ratificado por la Corte Suprema el 23 de febrero. Los ilícitos también estarían vinculados a la gestión de la exalcaldesa de Maipú y esposa, Cathy Barriga.

En su fallo, la Corte Suprema señaló que el desafuero "es un antejuicio cuyo único propósito es autorizar la formación de causa en contra de un parlamentario, previa ponderación de la plausibilidad de la imputación que realiza el Ministerio Público".

Según la fiscalía, el imputado rindió a la Cámara de Diputados y al Servel facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones, a nombre de la imprenta MMG, de propiedad del imputado Juan Silva Morales, y de la empresa Modo 74 SPA, del imputado Felipe Vásquez.

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