Orrego vs Poduje: Expertos exigen al Minvu retomar la licitación de ciclovía en el Eje Alameda

Mediante sus redes sociales, específicamente en su perfil de Instagram, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respaldó una declaración pública emitida por académicos y organizaciones de la sociedad civil. En el texto, los firmantes instan al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a reconsiderar la paralización de la licitación para la tercera etapa de la ciclovía que recorre el Eje Alameda.

Esta determinación ministerial fue informada el pasado 26 de marzo ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados por el ministro Iván Poduje. Según lo expuesto en dicha instancia, la suspensión responde a que las faenas "son carísimas" y, ante la escasez de recursos en la cartera, han dejado de ser consideradas una prioridad institucional.

Frente a este escenario, la máxima autoridad regional enfatizó en su publicación que la planificación urbana requiere una mirada más amplia. "construir una ciudad, región o país no es solo construir viviendas. Santiago se debe pensar de manera integral", sostuvo Orrego.

En la misma línea, el gobernador manifestó su apoyo a los expertos y agrupaciones que cuestionan la interrupción del proyecto. "adherimos a las distintas organizaciones y académicos firmantes quienes dan a conocer su preocupación sobre la decisión que tomó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre no continuar con el Tramo 3 de la Ciclovía de Nueva Alameda, que conectaría comunas como Maipú, Lo Prado y Estación Central. Espero que podamos sentarnos a conversar con el Ministro y que esta decisión se revierta", señaló la autoridad.

El documento difundido por Orrego detalla el malestar transversal que existe en el mundo técnico y civil. "las organizaciones, académicos y especialistas firmantes manifestamos nuestro desconcierto y preocupación por la decisión del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de no continuar la licitación de la tercera etapa de la ciclovía del Eje Alameda", reza el manifiesto.

Para los especialistas, la medida carece de lógica técnica dada la madurez de la iniciativa. "Esta decisión resulta especialmente difícil de comprender, considerando que el proyecto ya contaba con diseño, aprobaciones técnicas y financiamiento, y que los tramos ya construidos registran su alta demanda y beneficio social", añade la misiva.

Respecto al impacto de las etapas ya operativas, los datos respaldan la utilidad de la infraestructura. "A menos de un mes de su inauguración registran un uso alto y creciente, alcanzando hasta 7.000 usuarios diarios en algunos sectores, según mediciones de contadores automáticos", precisa el texto citado.

La declaración también pone el foco en la segregación urbana que implicaría no completar la obra. Se argumenta que el tramo comprendido entre Estación Central y Pajaritos es vital para el sector poniente de la capital, advirtiendo que "la tercera etapa, entre Estación Central y Pajaritos, es fundamental para el sector poniente. Paralizar esas obras es regresivo y profundiza la discriminación en el acceso a infraestructura ciclista que afecta a las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú".

Asimismo, el grupo de académicos y organizaciones apunta a la incoherencia de la medida frente al panorama económico actual. "Resulta contradictorio que esta decisión se adopte justamente ahora en un contexto de alza drástica en el costo de los combustibles, que abre una oportunidad concreta para fomentar el cambio modal desde el automóvil hacia modos más eficientes y autónomos como la bicicleta", subrayan.

Finalmente, el emplazamiento directo al Minvu y a las nuevas autoridades busca asegurar la continuidad de las faenas bajo una lógica de futuro. "La ciudad necesita más infraestructura segura para la movilidad sostenible, no menos, en coherencia con los desafíos actuales de movilidad, equidad y sostenibilidad", concluye la declaración pública.

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